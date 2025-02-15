周嘉洛「全裸」嫌遮得多 陳瀅撲返「閨」密會情人

藝人陳瀅入行後桃花旺盛，其中一位緋聞男友方力申昨日宣布婚訊，她表示戥對方高興，更興奮得跟另一緋聞男友周嘉洛擊掌。談到情人節，她自爆「情人」在家中等候，而且不只一位！

藝人陳瀅、周嘉洛與朱敏瀚昨日在街頭宣傳無綫新劇《痞子無間道》，被市民重重包圍，場面墟冚！陳瀅與周嘉洛高興表示劇集播出後收到不少正面評語，嘉洛指雖然有朋友覺得太多元素放在一起，令人難以消化，但他覺得是好事，建議大家重看一次。

談到長達17分鐘的「全裸」劇情，他笑言收看時不會尷尬：「打格仔可以再細啲，哈哈！」陳瀅則透露有部分對白是與拍檔一起度出來，感謝導演配合，問到情人節如何度過，她表示家中3隻狗狗情人會等她放工，嘉洛亦笑指家中有狗仔情人等他。

朱敏瀚「壁咚」撩女仔 至於朱敏瀚直言今次角色辛苦：「基本上所有女角包括臨時演員，我都會進行挑逗，最難係JW（王灝兒），因為佢高啲。」在已播出的集數中，他已先後「壁咚」JW、何泳芍、林漪娸、車婉婉甚至安德尊，他笑指角色與自己完全不同，現實中不敢如此放肆。對於JW再次缺席，他開玩笑表示已責備對方，指對方在內地有工作。談到情人節，他揚言回家跟媽媽食火鍋，問是否帶緋聞女友陳曉華見家長？他尷尬說：「同阿媽撐枱腳。」又表示若有伴侶，也不會特意慶祝或送禮物，情願平日給對方驚喜。