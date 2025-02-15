首登《聲生不息》 郭富城3連唱炸舞台 容祖兒攬攬敍舊
天王郭富城驚喜現身內地綜藝節目，一展舞台王者風範，除大方公開Keep Fit秘訣，又與容祖兒和薛凱琪攬攬敍舊。至於祖兒則以一身火紅戰衣登場，大唱串燒歌掀起集體回憶。
藝人郭富城近日為內地節目《聲生不息．大灣區季》任嘉賓，與歌手李昊合唱經典歌《愛的呼喚》，想不到未表演先送禮，他於綵排時向對方傳授Keep Fit秘訣，就是一日一餐，更自爆平日清晨6時才睡，下午1時多起床。同場還有不少香港歌手，當中薛凱琪補妝時，遠處傳來一把低沉男聲問：「可以簽個名嗎？」原來是城城搞怪扮Fans，薛凱琪一臉驚訝，城城又與前來打招呼的容祖兒互相擁抱，3人互道新年快樂。
相隔6年再上綜藝
而城城的演出當然精彩，換上牛仔打扮的他閃亮登場，一連獻唱3首勁歌，令全場瘋狂尖叫！他在社交網分享演出片段，表示6年後再上綜藝節目，十分享受：「1984年到2025年，在舞台上的15,020天，我一直謹守堅持和努力，永不停步！感恩演藝路上的每個機遇，我都很珍惜！感謝大家的支持，令我有足夠的動力一直走。我不會停止對演藝夢想的熱愛與追求，希望不斷有更進一步的演出。」
至於祖兒以霸氣火紅露腰裝踏上舞台，為觀眾帶來《祖．典》Medley，連唱8首經典歌《痛愛》、《怯》、《世上只有》、《花千樹》、《習慣失戀》、《16號愛人》、《連續劇》和《我的驕傲》，掀起集體回憶！她又與薛凱琪、衛蘭、周筆暢及李宇春合唱《給自己的信》，不少網民表示聽到想喊。
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