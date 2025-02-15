郭柏妍被篤爆舊相扮蜜會

無綫小花郭柏妍（Rosita）曾跟小生丁子朗傳出緋聞，不過二人一直不認戀情，疑遭公司勒令封嘴，之後戀情無疾而終。元宵當日Rosita於社交平台分享多張於餐廳拍的「男友視角」照片，身旁更有一大束鮮花，即惹來出Pool疑雲，網民緊張問自稱仍是A0的她是否蜜運，卻未獲回應。隨後有網民發現相中甜品碟上寫有「Happy Birthday」字樣，連高海寧都留言：「生日快樂相」，Rosita即回應：「畀人發現咗」，而Po生日相扮出Pool圖的她，遭網民笑爆！

另一無綫小花鄺潔楹與有米男友Ricky拍拖多年，昨日她應節Po靚相慶祝。身穿Deep V長裙的她，大晒美肩鎖骨，手執一大束紅色氣球，展示招牌甜美笑容，非常吸睛。她接受本報訪問時自爆因日前不小心整親手，故情人節都要留家休養：「我有個輕微家居意外，灼傷咗，所以要好好照顧傷口，呢段時間都食啲營養價值高啲嘅食物，唔會周圍走。」

至於新一代「咪神」鄧凱文大晒一輯充滿挑逗性的照片，睇到宅男流晒口水。她今次「封」胸，改以黑絲上陣騷長腿，她受訪時坦言：「我覺得黑色絲襪好有節日感，既優雅又帶點小性感。」她表示情人節要於工作中度過，笑言現時沒有追求者，對感情順其自然。