方力申求婚得米 即場娶葉萱

昨日情人節，藝人方力申宣布與年輕14歲的圈外女友葉萱在美國完婚，獲全城祝賀！

藝人方力申（小方）於2023年認愛葉萱（Maple），昨日他分享海邊照並宣布：「我們在這裏結婚了，祝大家情人節快樂。#itsawonderfonglife」，另一張疑是求婚現場的照片，可見兩人的背影，並配有「Maple, marry me？」的字句。

小方親自回覆本報，透露在美國求婚成功：「我上星期喺美國Santa Monica beach度surprise求婚成功，租架飛機掛Banner，上面有求婚字句，之後影婚紗相，換第二套婚紗時，第二個驚喜係證婚人出現，我話其實想今日就結婚，最後兩個都喊晒，禮成。」原先昨晨他只分享練水照，之後才公布婚事，令網民喜出望外！

舊愛鄧麗欣送祝福 小方受開畫廊的爸爸方毓仁薰陶，2005年開始染指藝術名畫生意，珍藏逾百件藝術品，曾被爸爸踢爆珍藏價值數千萬，而且擁有近5千萬的豪宅，身家過億。他於2023年公開跟「氣質版馮盈盈」Maple的戀情，女方被發現在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》亮相，以受害人身份公開韓國攝理教教主鄭明析性侵女信徒的惡行。小方曾陪女友到韓國出庭作證，最終攝理教教主鄭明析判囚17年，Maple直言：「可以重新開始了。」

昨日小方報喜後，好友古巨基送上祝福：「替uncle、auntie開心，我和太太都很感動，祝小方和Maple永遠幸福！」至於小方舊愛鄧麗欣亦表示：「恭喜、祝福佢哋！」