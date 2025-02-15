Marf擔重任 緊張噏錯嘢

大會昨日邀請4位年輕演員包括袁澧林、P1X3L成員歐鎮灝（George）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及上屆「最佳新演員」得主謝咏欣公布提名名單，不過宣讀時卻甩漏甚多，尤其Marf不時食螺絲，又將「美術指導」講成「美食指導」，George亦將《武替道》讀成「冇睇到」，謝咏欣甚至不懂讀出Marf的中文名，要George幫忙。3人事後受訪時表示因太緊張所致，Marf稱名字交到手上時緊張到在後台沒有交談，George自認有懶音需要改進，而謝咏欣指當時腦中想不起Marf的中文名。

另外，Marf憑電影《寄了一整個春天》角逐「最佳新演員」，並以該片主題曲《㪐㩿》入圍「最佳原創電影歌曲」，她稱有份提名已經好開心，有點來不及反應，期待行紅地氈，問她最想拿哪個獎？她坦言若要選擇會揀歌曲獎，因為很喜歡這首歌，相信得獎的話幕後團隊會喊得比她犀利。

此外，近年屢傳電影業不景氣，今屆只有46部電影角逐獎項，較去年少4部，身為香港電影金像獎協會主席的爾冬陞直言當然希望業界有更多電影，最理想是有40部以上，就算電影量下跌，金像獎也不會消失，只是規模會縮小。