台中氣體爆炸 坂口活動煞停

日本男神坂口健太郎在亞洲人氣高企，前日他久違7年飛抵台灣，原定昨日傍晚在當地出席品牌專門店開幕活動。但昨日台中新光三越百貨公司發生氣體爆炸意外，造成嚴重傷亡，由於活動與意外發生地點只相距160米，因安全考慮宣布取消，原定出席的坂口、范少勳及林廷憶等藝人都不會現身。