成軍25年 歷盡風波 KAT-TUN突告解散 龜梨同日離巢

日本組合KAT-TUN成軍25年，曾經歷多次變陣，前日卻發聲明宣布下月底解散，令不少歌迷大呼可惜。38歲主將龜梨和也於同日約滿離巢，更傳有望與拍拖一年多的性感女神田中美奈實拉埋天窗。

KAT-TUN公布解散消息後，3名成員龜梨和也、上田龍也及中丸雄一聯名在收費歌迷網發文，透露與公司討論超過一年才有此決定，並感謝粉絲：「我們是經歷許多波折的組合，但能堅持到現在，都是因為有歌迷的支持，我們會以KAT-TUN的身份，繼續抬頭挺胸地活動到最後。」據知他們不會舉行解散演唱會，但會舉辦最終合體活動與粉絲見面。其所屬的STARTO ENTERTAINMENT（前名尊尼事務所）則表示，卸下KAT-TUN招牌，各自選擇要走的道路，對成員是最好的。龜梨會於同日約滿離巢，其餘兩名成員則留在事務所分開發展。

近年專注個人發展 KAT-TUN於2001年由6人陣容成軍，團名由成員姓氏頭一個英文字母組成，2006年3月憑細碟《REAL FACE》正式出道即大賣逾百萬張，但組合發展並非一帆風順，前成員赤西仁、田中聖及田口淳之介陸續離隊後，KAT-TUN以3人體制活動，2016年經歷一年多的充電期後復工，但2022年10月發行最後一張細碟後，3名成員便專注個人發展。當中已婚成員中丸雄一，去年新婚不久後鬧出不倫醜聞停工，直至今年1月才復工。

而38歲的龜梨和也，上周日在組合解散風波中單拖赴泰國出席活動時，曾公開強調KAT-TUN成員的身份，為粉絲帶來希望，如今卻噩夢成真，引起部分粉絲不滿。有傳他離隊後，將於與合演劇集《Destiny》的女友田中美奈實閃婚，並不排除與前男星瀧澤秀明的公司TOBE有合作。