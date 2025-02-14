暢所欲玄：2025睡房床頭與睡眠質素（下）

睡房床頭在家中的西南位置，八白財星飛臨。西南坤屬土，八白財星屬土，土氣過盛，對於男性來說，有貪睡、心態懶洋洋的情況，用金化土氣可幫助入睡。女性床頭在八白財位，不是利財運，而是利姻緣，恭喜恭喜。

睡房床頭在家中的正西位置，四綠文昌飛臨，這真是恭喜了。上年五黃星影響睡眠，影響皮膚與健康，今年不藥而愈。學生哥有利學習，在職者有利文書工作，老人家有利外出活動。

睡房床頭在家中的西北位置，三碧是非星飛臨。睡眠質素跟上年比較差不多，但由於口舌是非星在床頭，臨睡前，喜與伴侶說說別人是非，少少有利溝通，太多則容易做成煩擾而對罵，要多加注意。

睡房床頭在家中的正北位置，七赤破軍殺星飛臨。睡眠當然不及上年八白財星，但又不必擔心，畢竟七赤屬金與北方坎宮不相戰。床頭在此有利男性的姻緣桃花，破軍殺星帶有壓迫性的特徵，處理不好，容易因桃花而引起問題。

睡房床頭在家中的東北位置，五黃災病星飛臨。東北艮宮屬土，五黃土力量更強，要求自己早些睡，發覺自己身體狀況不佳，建議盡早求醫。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅