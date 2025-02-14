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白雲冰島「炸」溫泉
「35E咪神」白雲雖然失婚，但生活依然精彩，近年她轉型做潛水教練，又周遊列國，經常派水着福利照。近日她飛往北歐冰島，感受滿眼仙境之餘，又到當地著名的藍湖溫泉歎世界，見她穿上粉紅色比堅尼，施展一招「巨咪炸溫泉」，在池中扭來扭去，肌膚白裏透紅，由於她身材太勁，將同行友人比下去。
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