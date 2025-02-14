汪小菲返京 子女沒同行 大S母護孫情切 深夜宣戰

台灣女星徐熙媛（大S）離世，徐母連日於社交網表示心痛，昨日她第3度發聲：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」有指是要對準大S前夫汪小菲開戰，爭取S家權益，獲大批網友留言支持，加油聲不斷。S家親友團透露，主要是汪小菲的態度將徐母情緒逼到極限，加上徐母擔心汪小菲無法妥善照顧好一對年幼子女，因此決定「上戰場」。加上大S猝逝，汪小菲曾轟S家「沒有照顧好大S」，讓仍處悲痛中的徐母無法接受，心碎不已。

S家已交出孩子護照

大S與汪小菲所生的一對子女一直隨母定居台北，因大S非常希望子女在台灣就學，但她猝逝後，恐無法再如願。有律師指出，依照《民法》規定，大S離世後，子女監護權會移轉給汪小菲，屆時孩子可能會隨生父移居內地。而S家亦已將孩子的護照和台胞證交給汪小菲，日前汪小菲卻問台灣法官：「你讓孩子回中國大陸有那麼難嗎？」此舉給外界一種誤解，就是S家不願意交出兩個小孩，其實持有子女護照和台胞證的汪小菲，隨時可以帶走子女，而且未來子女的監護權也會移轉給他。有網民指如果他愛大S，而一對子女需要適應生活，故不管在台北或北京，汪小菲都有義務要好好照顧他們。