市道不景 戲院減價救亡 陳靜張繼聰力撐 獻計抗寒冬

近年電影業困難重重，去年有多間戲院結業，情況險峻！嘉禾院線昨日公布推出優惠票價，希望吸引觀眾入場，不少藝人如張繼聰、陳靜、伍允龍以及鄧月平等大表支持，希望眾志成城，攜手力抗電影寒冬！

電影市道低迷，戲院生意淡薄，去年先後有9間戲院宣布結業或停業。嘉禾院線昨日公布，旗下7間戲院將於明日起推出新票價，普通2D電影票價成人飛降至40元、小童及學生30元、長者低至20元，而IMAX電影票價，成人、小童及學生低至65元，長者50元就有得睇。嘉禾稱今次票價更改將長期進行，直至另行通知。

得知戲院推出優惠票價抵禦電影業寒冬，正有賀歲片《祥賭必贏》上映的張繼聰直言是好方法：「依家係充滿挑戰性嘅時期，真係要諗啲方法去維持生意，我哋影業就要繼續拍多啲好戲，以新題材吸引觀眾，做好自己，希望畀到觀眾信心入場，香港觀眾其實都好支持影業，我哋要繼續努力。」

而有份演出另一部賀歲電影《麻雀女王追男仔》的陳靜亦表示支持：「大家齊心共度電影業嘅寒冬，每一張戲飛都係一個支持，亦希望政府可以效法其他亞洲地區咁支持娛樂產業，其實亦可以帶動到旅遊發展。」

伍允龍爆業界減薪開工 伍允龍亦指市場不景氣，各行各業都要諗辦法自救，更指近年業內的電影工作者都減薪拍戲，互相扶持，亦希望政府繼續撥款資助，讓大家能拍到多元化的電影。而鄧月平大讚優惠價戲票可以吸引觀眾入場：「我第一次入戲院睇戲，係學生時期冇乜錢，見到有優惠就入去睇戲。我覺得好劇本、好嘅拍攝都好重要，好多時我搭飛機都會諗，香港機場係咪可以設觀影院，等嚟自世界各地嘅人都可以睇到香港電影。」

另外，內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）全球票房衝破100億元人民幣（約107億港元），撼贏《超級馬利歐兄弟大電影》進駐全球動畫電影票房榜第3位。昨日有消息指該片將於香港發行，觀眾可望在港看到《哪吒2》。