中娛星動：飛柏林晒流利英語 范冰冰「瀛」接挑戰做蛇蠍美人

內地女星范冰冰近日抵達柏林以評委身份出席影展，之後更獲邀到訪德國總理府，同時又再宣布冰冰將主演由王穎執導的文藝電影《瘋癲老人日記》，並扮演一名蛇蠍美人。

范冰冰自2018年涉逃稅風波後，在內地演藝事業受挫，慘遭全面封殺，不過近年她轉為向外地發展，成功復出，不僅接拍馬來西亞文藝電影《地母》，亦不時獲邀出席各大盛事。

獲邀訪德國總理府 近日最為人熱議的必是她受邀成為「第75屆柏林影展」主競賽單元評委，這也是她繼2017年擔任康城影展評審後，再獲世界三大影展青睞，可見她在國際影壇上依舊佔有一席之地。她於前日起程出發到柏林，一到埗就有當地服務人員接待，冰冰全程與服務人員用流利英語交流，之後晚上又獲邀到訪德國總理府，共同為電影藝術與文化的未來發展作交流，認真威水！

昨日又再傳出喜訊，冰冰將與外國著名男演員加布里埃爾·伯恩（Gabriel James Byrne）共同主演由《喜福會》導演王穎執導的電影《瘋癲老人日記》，這是一部以東京為背景的英語電影，講述在生命盡頭的一段畸形戀情，而冰冰在片中會飾演一位出身貧寒但野心勃勃的舞女，電影預計於今年夏天在東京正式開機。消息一曝光，大批網民都已經開始期待冰冰的精彩演繹，亦有不少網民對冰冰能夠絕處逢生，從低谷反彈，表示佩服。