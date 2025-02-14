娛樂

張栢芝趁佳節飽滿賣萌

有人覺得張栢芝脹了一個碼，你哋話呢？ 有人覺得張栢芝脹了一個碼，你哋話呢？
有人覺得張栢芝脹了一個碼，你哋話呢？
現年44歲的影后張栢芝現育有3子，去年她神隱多月，頻傳她秘密生第4胎，不過她已於去年底復工，工作接個不停，又會在社交網跟粉絲分享日常。前日是元宵佳節，只見她拿着利是說「元宵節快樂」，單眼放電兼嘟嘴賣萌，十分可愛。有眼利的網民就表示，向來纖瘦的她，於片中的身形明顯脹了，頗有孕味，惹來大家熱議。
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