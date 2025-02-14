洪恩採單飛抵港 恨食點心 雲浩影拍拖3個月 情人節互送花

韓國人氣女團LE SSERAFIM成員洪恩採單拖來港出席活動，面對粉絲群情洶湧難免心情緊張，但不忘大派心心作回應。雲浩影就大方承認與音樂監製「了解」了3個月，大讚男方有才華又細心。

昨日洪恩採現身尖沙咀品牌活動，大批粉絲聞風而至企滿三層樓，場面墟冚，洪恩採掛着招牌甜美笑容，又向粉絲派心心，引爆歡呼喝采。她表示很久未有來港，估不到有這麼多人歡迎和支持，感到好開心，又表示每次來港，都很期待品嘗香港的點心美食，她說：「今次是我第一次一個人出席海外活動，感覺既陌生又緊張，會將香港的日程，回韓國跟隊友分享。（未來有甚麼新挑戰？）我們每次都以新形象同大家見面，希望未來會有更多新形象給大家不同的感覺。」

Day太宅 錯過緣分 同場還有女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及許軼（Day）、歌手雲浩影（Cloud）、林愷鈴和曾傲棐。早前傳出Cloud與唱片監製T-Ma馬敬恆蜜運中，她承認雙方相處了三個月，大讚對方有紳士風度、細心、做事認真，性格十分好，2人共度首個情人節，或會互相送花。過年期間她有去男方屋企拜年，但非正式見家長，問到可有計劃一起去旅行？她甜笑說：「十畫都未有一撇。」

至於Marf在元宵佳節上載跟男友林家熙在車廂內跳舞片放閃，她笑言是公開男友的才能，讚他舞技合格。Day就自爆單身，表示恨拍拖，可惜性格太宅，錯過不少緣分。