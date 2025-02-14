娛圈單打：姊弟戀唔係問題 最緊要開心一齊

今日情人節，又係情侶們放閃嘅大好日子。單身多年嘅視后胡定欣，選擇元宵佳節公開同男友嘅合照，迅即惹起轟動，大家都戥視后脫單而高興。可以肯定，二人今日共度首個情人節，勢必非常甜蜜。

有指定欣男友係一位醫美醫生，年紀比佢細，由好友洪永城牽紅線，加埋阿Bob幫手，譜出姊弟戀！相信定欣公開合照放閃，感情已相當穩定，加上已屆適婚年齡，會唔會好快拉埋天窗，不妨等好消息。

之不過，部分奄尖腥悶嘅網民就大講風涼話，話定欣長期單身並非無因，皆因佢係出名嘅「港女」是也！又話佢脾氣大，又話佢成日黑面，做佢另一半將會相當難頂！有「金牌媒人」之稱嘅阿Bob，之前都話要幫定欣搵男朋友，結果失敗咗好多次，就知幾麻煩喎。另有網民質疑，男方既然係醫生，兼且年紀比女方細，理應有大把選擇，可能只係玩玩吓咋。

哈，大家都好似瞓喺人哋屋企床下底，知道好多內幕咁款喎！計本欄話齋，緣來沒法擋，雖然話男方條件優越啫，但定欣一樣唔失禮！又係視后，又有經濟能力，身形更係Fit爆，話唔定可以幫男友做生招牌添！

再講吖，今時今日莫講話姊弟戀不算甚麼，就算係母子戀，咪一樣大把人躍躍欲試！好似金球影后狄美摩亞，早前被指撻着細21歲男星安德魯加菲，仲話二人愛得死去活來，已共賦同居！又好似日本女神綾瀨遙，同細11歲混血男星Jesse愈愛愈高調，仲不時傳出好事近。所以啫，女人若然經濟獨立，唔需要搵長期飯票，根本有大把選擇！年齡不是問題，最緊要大家啱Key。