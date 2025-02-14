《花樣年華》追加未曝光片段 胡歌自爆與張曼玉有交集

唐嫣睇到臉紅心跳

前晚胡歌與唐嫣以《繁花》的角色造型上陣，令觀眾大感驚喜。唐嫣透露自己第一次看《花》片時仍是學生，後來也看了很多次，想不到這次有機會在電影院再看，還看到臉紅心跳。胡歌提到拍攝番外篇時，在片場見到《花樣年華》的電影海報，發現自己第一次離張曼玉這麼近，於是要求同事拍了一張他跟海報的合照：「我是她的影迷，我跟張曼玉的交集就是同月同日生，那天有個特別的感覺，她不是張曼玉，我也不是胡歌，我們都是家衛導演鏡頭下的一個人物，衝破了所有界線跟她離得很近，我就讓同事給我拍了一張照片。」他續指很喜歡這張照片，並給了王家衛導演看，對方指要留着將來用，最後成為了番外篇的海報，他自爆：「我當時叫他等一下，我要P圖。」即時令現場觀眾爆笑，因海報只見他的影子，主持人也忍不住吐槽：「這還需要P甚麼？」他自揭：「我當時的背有點駝，P過就稍微挺一點。」