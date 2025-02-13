NJZ合約糾紛未解決 Hanni再獲發簽證留韓

而越澳雙籍成員Hanni在韓國的工作簽證有效期已於2月初屆滿，前日有消息指雖然ADOR已準備好為Hanni續簽的所有資料，打算為她申請續簽工作簽證，但Hanni卻拒絕簽名。據悉Hanni過往是通過ADOR申請供海外人士在韓國進行文化藝術活動的「E-6簽證」，若與事務所解除合約，必需於15日內重新申請簽證，或需要簽訂其他工作合約。有韓媒猜測因為Hanni在韓國的工作簽證已經無效，所以才選擇香港作為NJZ公開新歌的地方，亦有網民猜測Hanni只是拒絕通過ADOR續簽工作簽證，因早前組合曾透露將會有其他經理人公司。而昨午有消息指Hanni已經再獲發簽證，有關人士向韓媒指：「Hanni已遁合法途徑獲得可以逗留韓國的簽證。」