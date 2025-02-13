性感網紅年賺3.4億 大宅遭爆門入侵 Sophie智擒狂迷

現年20歲的美國億萬網紅Sophie Rain以經營成人平台為業，憑驕人身材在社交網俘虜超過500多萬Fans，去年12月曾自爆年收入超過4,347萬美元（約3.4億港元），名成利就的她最近遭遇狂迷滋擾的恐怖經歷！

據知Sophie與幾名朋友上月共同租住位於佛羅里達州南部的海邊大宅，日前竟遭狂迷闖入！事發時Sophie與友人並不在家，他們外出觀賞美式足球賽「超級碗」，翌日早上回家後發現大宅的後窗及玻璃門遭打破，更有一名男子在屋內！據知該男子向Sophie等自稱是新屋主，「醒水」的他們即時離開大宅並報案。大批警員、機動部隊與海岸防衞隊接報後趕到現場，花了數小時嘗試游說狂迷離開但不果，最終用槍指嚇並成功拘捕他。

頻遭騙徒利用騙財 事後，Sophie在社交網留言報平安：「好慶幸我哋所有人都安全，我仍然在震驚之中。」她爆粗直指狂迷「好X得人驚」。她又分享案發現場的片段，片中見到大批警車與機動部隊車輛到場，而前門的玻璃可見被狂迷打破的痕迹。其實Sophie的舊屋上月亦發生同類事件，一名男子在她與友人的大宅內出現，當時她的朋友與另一模特兒Toochi Kash拍下事發片段，他們報案後該男子立即逃離現場。

Sophie因分享「鹹相」吸引狂迷上門，亦成為騙徒利用的目標。去年她被爆經常遭騙徒利用其性感照或AI（人工智能）影片，在網上呃男士落疊騙取金錢，她曾回應事件：「我見到我嘅身體或個樣用喺其他人身上覺得好可怕！啲人怪責我令我好煩擾，但其實用我嘅相嚟呃人並唔係我嘅錯。」