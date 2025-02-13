暢所欲玄：2025年招人緣、旺桃花實用指南

昨天是元宵節，明天是西方情人節，是吸引良緣的絕佳時機，結合流年方位、五行生剋與節日習俗，利用一套完整的玄學風水方法，可助你在新一年開啟好人緣與桃花運！

流年「桃花位」布局：2025年為乙巳蛇年，一白桃花星（主姻緣、人緣）飛臨東南，需要重點布局以激活能量，擺放紅色、粉紅色或紫色物品（如植物、地氈），可催化人際互動。放置新鮮粉紅百合（避開假花或帶刺植物）搭配「成雙成對」的鴛鴦、蝴蝶擺件，有強化姻緣的意象。懸掛紅色或粉色燈籠（元宵節後保留至少15天），燈籠下繫上「同心結」或紅絲帶，則象徵情感連結。