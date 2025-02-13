暢所欲玄：2025年招人緣、旺桃花實用指南
昨天是元宵節，明天是西方情人節，是吸引良緣的絕佳時機，結合流年方位、五行生剋與節日習俗，利用一套完整的玄學風水方法，可助你在新一年開啟好人緣與桃花運！
流年「桃花位」布局：2025年為乙巳蛇年，一白桃花星（主姻緣、人緣）飛臨東南，需要重點布局以激活能量，擺放紅色、粉紅色或紫色物品（如植物、地氈），可催化人際互動。放置新鮮粉紅百合（避開假花或帶刺植物）搭配「成雙成對」的鴛鴦、蝴蝶擺件，有強化姻緣的意象。懸掛紅色或粉色燈籠（元宵節後保留至少15天），燈籠下繫上「同心結」或紅絲帶，則象徵情感連結。
生肖與五行專屬建議：2025年太歲在東南，需避免觸動煞氣，同時針對個人命格作調整。
1.屬蛇（值太歲），佩戴黑曜石，化解小人，西北方擺放紫水晶穩定感情。屬猴、虎（刑、破太歲），多穿綠色、藍色衣物，臥室放置白色石春平衡氣場。屬豬（沖太歲），佩戴雞形狀飾物，化解沖太歲問題，時常保持平心靜氣。
2.元宵節後7日內，每天微笑稱讚3個人，種下「善緣種子」。
隨身攜帶「粉晶碎石包」，並每周曬月光淨化能量。 2025年把握天時地利，點亮人緣燈火，讓良緣與貴人主動靠近！
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：