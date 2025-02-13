遊巴黎掃名牌 袁嘉敏爆富豪飯局見聞

前港姐袁嘉敏移民英國後生活富貴，近日更拍片分享去了法國巴黎旅遊，除了到著名景點打卡外，更豪歎日本及法國菜，之後又走入巴黎著名的老佛爺百貨公司掃名牌，使錢絕不手軟，難怪網民均對其收入來源大感好奇。

她又分享出席「富豪飯局」的見聞，坦言因單身不甘寂寞，付了500英鎊（約4,800港元）參加高級會所舉行的新年派對，到場後卻發現原來其他嘉賓都是上了年紀的夫妻，令她感到意外又無聊。由於只有她是單身，所以要坐在長桌的單丁「主家席」：「他們告訴我，你只有一個人，所以要坐在最後一個位。」

恨識朋友脫單 袁嘉敏表示移英後希望融入當地生活，在本來的居所認識了幾個家庭，每個星期都會一起打邊爐，但因為一些原因，最終要搬離該處，她說：「如果我從那裏搬走了，就不會經常與他們聚會。我並不會拍那些『普通的』影片，像是做咖喱魚蛋、香港傳統小食那些。我想融入這裏的生活，因為我還是單身，我想尋找另一半。因此我想認識更多新朋友。」