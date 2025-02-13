中娛星動：影視作品接連仆直 楊冪光環不保 慘淪「最失望演員」

近年內地湧現大批新生代女星，趙露思、虞書欣等對一姐之位虎視眈眈，已上神枱的楊冪地位岌岌可危，而她去年3部作品成績都大不如前，近日更被選為「年度最失望演員」，認真失威！

楊冪一直是「流量女王」，每次推出新作都能創下驚人的收視成績，不過去年推出3部作品成績麻麻，逐漸被一眾新生代女星趕上。過去是收視保證的她，近日更被「2024豆瓣視組年終大賞」評為「年度最失望演員」，連她與男星龔俊主演的《狐妖小紅娘月紅篇》亦因劇情漏洞多、演技生硬、濾鏡過強等收到不少負評，即使有話題性，但口碑與收視均不似預期，被選為「年度仆直製作」；反觀同期上線的《墨雨雲間》起初雖不被外界看好，加上女主角吳謹言的演技總被網友詬病及嘲笑，但復仇題材讓觀眾看得大快人心，吳謹言亦因此再度翻紅，同時捧紅男主角王星越，該劇在選舉中成為「年度爆冷之選」。

粉絲力撐試新嘢 其實楊冪去年接連推出劇集《哈爾濱一九四四》、《狐妖小紅娘月紅篇》及電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，從作品題材上可見她有意轉型，可惜結果差強人意，尤其是《沒》片上映後票房一路下跌，令官方在上映第5天便宣布撤檔。如今楊冪的光環看似不復從前，但粉絲認為她願意嘗試是好事，連內地知名製作人于正也曾表示依舊看好楊冪：「永遠期待她的下一部，我覺得很快又爆了，諷刺的人又來舔了，這個世界就是如此。」

至於劇集《慶餘年2》不僅在口碑及收視上有亮眼成績，更獲選為「年度最佳劇集」，男主角張若昀也獲選為「年度角色」、「年度演員」。