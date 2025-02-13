賣關子拒爆個唱嘉賓 鄧麗欣情人節「罷工」 提男友交足功課

鄧麗欣（Stephy）昨日穿低胸裙到尖沙咀出席藝術展，並以畫家身份展示兩幅以花為主題的油畫作品。3月將在紅館舉行演唱會的她近期忙於排舞、練歌和畫畫，透露畫作會融入舞台，問到男友怎樣支持她？Stephy笑說：「間中同我食吓飯，食餐好啲，佢最擔心我食唔夠嘢，同埋陪我做運動，身體力行支持。」問到元宵佳節及情人節怎樣慶祝？她甜笑說：「冇特別慶祝，因為講好咗呢幾個月有咩節日都唔好怪我，演唱會之後再慶祝，日日都係情人節啦，自己講完都起雞皮！」但笑言男友當然要好好準備：「佢梗係要照做啦，我唔做咋嘛，唔好誤會。」