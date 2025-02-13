賣關子拒爆個唱嘉賓 鄧麗欣情人節「罷工」 提男友交足功課
藝人鄧麗欣昨日以畫家身份亮相藝術展，撞正元宵佳節，她笑言因忙於籌備演唱會，加上「天天都是情人節」，故未有預備任何禮物，不過要求男友「儀式照舊」，一切都要做到足！
鄧麗欣（Stephy）昨日穿低胸裙到尖沙咀出席藝術展，並以畫家身份展示兩幅以花為主題的油畫作品。3月將在紅館舉行演唱會的她近期忙於排舞、練歌和畫畫，透露畫作會融入舞台，問到男友怎樣支持她？Stephy笑說：「間中同我食吓飯，食餐好啲，佢最擔心我食唔夠嘢，同埋陪我做運動，身體力行支持。」問到元宵佳節及情人節怎樣慶祝？她甜笑說：「冇特別慶祝，因為講好咗呢幾個月有咩節日都唔好怪我，演唱會之後再慶祝，日日都係情人節啦，自己講完都起雞皮！」但笑言男友當然要好好準備：「佢梗係要照做啦，我唔做咋嘛，唔好誤會。」
提到早前有網民提議她邀請昔日隊友傅寶誼（前名：傅穎）任嘉賓，並合唱破百萬點擊的歌曲《親朋勿友》，Stephy表示：「喺邊度睇到？依家諗歌單好頭痛，都想知大家想聽乜嘢歌，但《親朋勿友》未聽過。」還透露已落實嘉賓名單，但暫時要保密。
任達華信阿女口味
另外，Stephy日前與任達華齊齊受訪，宣傳主演電影《紅豆》，Stephy坦言今次拍戲讓她反思跟家人的關係：「以前唔識表達，而且愈親近就愈難開口講，媽咪都好口硬，不過我依家長大咗，多咗同屋企人表達自己、多咗關心佢哋。」
任達華則大讚Stephy與魏浚笙都很聰明，但笑魏浚笙是問題少年：「無論係公事、私事、屋企事乜嘢都問，好嘈，哈哈！」問到若愛女將來選擇這類「問題少年」做男友怎麼辦？他笑言未想過，但相信女兒也會有自己的要求。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250213-0213_00282_041/賣關子拒爆個唱嘉賓--鄧麗欣情人節「罷工」--提男友交足功課
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：