媒人洪永城：陳醫生夠勇又細心 胡定欣首晒蜜照 雪地放閃

胡定欣男友被本報踢爆身份，定欣亦趁元宵佳節公開與筍盤男友的合照，不過相中二人因滑雪戴上眼罩，未能見到真面目，一班好友即代網民發聲，求正面照片！

視后胡定欣去年宣布脫單，但一直未有公開男友身份，相當神秘，不過本報昨日率先爆出其男友身份，原來是公認的鑽石筍盤，是年輕有為的醫生。愛火熾熱的他們正在日本滑雪度假，過着浪漫的二人世界，定欣昨日趁着元宵，在社交網公開與男友「陳醫生」的合照放閃，大晒恩愛：「親愛的，元宵節快樂！」相中見陳醫生高大有型，將手搭在女友肩膊上，定欣頓時變小鳥依人。貼文一出，大批網民留言送上祝福，連好姊妹胡杏兒亦忍不住留言：「使唔使咁sweet，甜死人咩」，至於「將軍澳福利會」成員袁偉豪更說出大家的心聲：「求正面亮相照片」，楊茜堯和應：「睇唔到個樣呀！」

陳山聰林夏薇讚合襯 而「媒人」洪永城昨日接受本報訪問時說：「細節嘢就等定欣同大家講啦！但有幾樣嘢可以講吓，佢係一個專業外科專科醫生，我只不過介紹佢哋認識，真正撮合佢哋嘅係Bob（林盛斌），Bob爺先係功不可沒。我哋啱啱一齊滑完雪，陳醫生滑雪特別英勇，非常了得，全程都係陳醫生帶領同照顧我哋，陳醫生係一個對人無微不至，照顧有加嘅醫生。見佢哋Po咗啲相，祝福佢哋，佢哋係一對Sweet嘅Couple嚟！」

其實定欣之前曾帶男友出席好友聚會，陳山聰受訪時搞笑說：「呢個男仔冇咩優點，淨係高大靚仔、有錢有事業、有才華夠細心，同埋好錫胡小姐，係咁囉！都冇咩特別！」定欣好姊妹林夏薇則表示：「戥佢好開心呀！佢哋好合襯，最緊要大家一齊開心舒服，幸福美滿。」