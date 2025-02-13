葉童鄧萃雯高齡出戰 李施嬅成秘密武器 加盟《浪姐6》

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第6季昨日正式開始拍攝，節目組更將舞台遷往海邊搞搞新意！有傳失戀的李施嬅將加盟壯聲威，而葉童則開創先河，以史上最高齡參賽者的身份領軍，引起網民熱議。

《浪姐6》名單早前引起各種猜測，近日大會官宣今次共有33位「姐姐」參賽，並已陸續抵埗海南進行拍攝。主辦單位大灑金錢，安排一眾「姐姐」入住陵水香水灣一所豪華酒店休息整頓，至昨日才正式錄製初舞台。從網上流出的錄製片段可見，「姐姐」由室內移師海邊，在沙灘跳舞獻技。

目前大會尚未公布終極卡士，而網上瘋傳剛宣布分手的李施嬅被視為「秘密武器」，有消息指她的名字已多次出現在「名單」之上，其所屬經理人公司「天娛傳媒」與製作單位關係密切，加上施嬅本身唱跳能力不俗，自然被睇高一線，不少網民都留言表示期待。

形成32歲年齡差 至於早前網上流出的選手陣容，包括林依晨、邵雨薇和何超蓮等至今未見蹤影，現時落實由61歲的葉童與58歲的鄧萃雯負責「領軍」，率領侯佩岑、江一燕、何泓珊、蔣夢婕、吳宣儀及祝緒丹等藝人出戰。在一眾「姐姐」當中，最年輕的3位參賽者是同為29歲的宋妍霏、毛衍七及李藝彤，葉童比她們足足年長32歲，形成「年齡最大差距萌」，她亦是《浪姐》啟播以來年紀最大的選手，勇氣可嘉。

大批傳媒昨日到場等候各位「姐姐」亮相，葉童在助手陪同下現身，她依舊以一頭灰白髮示人，相信將以最真實的一面俘虜觀眾。至於鄧萃雯則一身深藍色打扮，紮起頭髮及戴口罩現身，網民都期待她將以甚麼形象登上舞台。