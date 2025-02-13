獨家爆料：梁超怡「被分手」開工撲水 「百億太子」苦纏箍煲 阿Sa心軟翻撻石恆聰

藝人蔡卓妍月前以「有啲複雜」為由婉拒透露感情事，原來「新歡」正是其富三代舊愛石恆聰，「世紀復合」消息夠晒爆炸性！據知石恆聰與傳是第三者的梁超怡玩了半年後，還是覺得前度好，發力狂追多個月後終破鏡重圓，明天便是兩人翻撻後的首個情人節。

現年42歲的蔡卓妍（阿Sa）前年8月傳因港姐季軍「翻版孫藝珍」梁超怡介入，怒斬與「百億麻雀館太子爺」石恆聰（Anthony）的6年情，將全副心血放在事業上，孖Twins好姊妹鍾欣潼開足14場紅館演唱會，再用近一年時間展開世界巡唱，但原來自去年3月起，她於巡唱前的空檔期被Anthony「死纏爛打式」力追！

據知當時阿Sa曾偕Anthony出席朋友聚會，全場無不傻眼，但未敢多問，以為他們只是「再見亦是朋友」。有傳Anthony對梁超怡只是貪新鮮及「玩玩吓」心態，後來發覺阿Sa無論性格、名氣與氣質均強得多，即飛甩梁超怡轉軚「箍煲」，經過幾個月努力後，終與阿Sa破鏡重圓再戀過！

改玩地下情 有指阿Sa重新接受Anthony後感情更甜蜜，但始終曾被背叛，加上男友集「高富帥」於一身兼異性緣旺，故兩人改變相處方式，只會齊赴共同朋友的Party，不再如以前一樣，讓Anthony以男友身份出現在工作人員面前，即使離港做足24場巡唱，亦不准男友陪飛，故一直被以為是單身。他們唯一一次被工作人員撞破是去年11月時，阿Sa以形象大使身份出席活動，在後台跟陪朋友入馬場的Anthony同場，當時阿Sa未有閃避，更大方與男友Say Hi，在場目擊者紛紛「食花生」。

據知阿Sa對這段「失而復得」的感情採取順其自然態度，只想好好戀愛，未諗將來婚事，亦未有打算公開已翻撻。早前宣傳電影時被問可有新戀情，她不想說謊才稱「有啲複雜，有啲問題，等簡單啲再講」求甩身，但如時間合適亦考慮公布喜訊。近日忙於為賀歲片《祥賭必贏》馬拉松式謝票的她，明日情人節暫未有工作安排，相信Anthony一定把握機會為她製造浪漫。

阿Sa未有在社交網洩「蜜」，但其好友留意到梁超怡的社交網有異樣：「佢同Anthony一齊時好似唔使做咁，都係Po啲去玩同遊埠相，但之前見佢出番嚟無綫開工，都估佢情變要搵錢，因為再冇大水喉照住。」友人並為阿Sa重奪「正印女友」身份送上祝福。至於由「金絲雀」打回原形的梁超怡，與同劇的「翻版王浩信」林俊其傳緋聞，但男方第一時間否認拍拖，她亦在網上以「兄弟」相稱：「我們是劇中相戀，不是現實中相戀。」