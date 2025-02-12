《奧斯卡》入圍紅星聚首 Ariana風騷滿場飛 遭「強吻」受驚

《奧斯卡金像獎》將於下月初舉行，而今屆獲提名的多位紅星日前雲集於加州舉行的《第40屆聖巴巴拉國際電影節》（SBIFF），其中角逐「最佳女配角」的樂壇天后Ariana Grande亦有出席，不過她行紅地氈時就被一女星「偷襲」而嚇到花容失色！

以公主Look示人的Ariana風騷滿場飛，行紅地氈時與入圍《奧斯卡》影后獎項的Fernanda Torres傾到雞啄唔斷。期間發生小插曲，Ariana被在場人士影到於紅地氈上接受訪問時，被女星好友Selena Gomez「偷襲」吻膊頭，她即被嚇親驚愕轉身，後來發現是Selena時即上前擁抱。

早前有傳Ariana將與合演《魔法壞女巫》（Wicked）的拍檔Cynthia Erivo，為今屆《奧斯卡》開場表演歌舞，她直言不知道傳聞從何而來，不過就認為若能成事都應該好好玩，並出主意表示演出時二人可以打扮成片中角色出場。

Selena懶理搭檔言論失當 Ariana與多位紅星包括Mikey Madison、施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、Fernanda Torres與Selena Gomez等，同獲今屆《SBIFF》頒發「名家獎」，表揚她們過去一年的突破性演出。原本憑《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）爭《奧斯卡》影后的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon亦有份攞獎，不過她就因為近期的歧視言論爭議而缺席活動。

有份主演《艾》片的Selena出席《SBIFF》時被問及搭檔的言論風波，她暗示「有部分魔力已消失」，但仍為自己的演出而感到自豪，心懷感激之餘亦無悔，如果可以的話她會不斷重複出演《艾》片。