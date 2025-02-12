暢所欲玄：大門地氈宜忌（下）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，上期跟大家分享了其中四大門向，今期續分享剩餘的幾個門向。注意以下應用以「立春」為界，即2月3日起採用。

大門向正西（四綠星臨門）：家中各人特別有利考試、升職及提升名氣，不論是進修或讀書皆有明顯進步，適宜放粉藍色或綠色地氈再作催旺，也適合在玄關一帶擺放文昌塔。

大門向西北（三碧是非星臨門）：家中是非及爭吵特別多，宜平心靜氣處事，大門一帶則忌用綠色及藍色地氈，宜用紅色地氈或張貼紅色海報、揮春。

大門向正北（七赤星臨門）：家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。此外，大門位置不宜動土，也不利擺放帶流動性的物品，宜放粉藍色地氈化解。

大門向東北（五黃星臨門）：整體健康運不佳，更要提防舊病復發，因此大門及附近一帶切忌裝修動土，也不利擺放紅色、黃色地氈，以免進一步損害健康運。今年適宜在大門旁掛白玉葫蘆、能發聲的圓形銅鐘或銅鑼，亦可擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及6枚銅錢化解病氣。

堪輿學家麥玲玲師傅