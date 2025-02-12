與「翻版王浩信」拍拖斷正 梁超怡冧認鍾意 「男友」急落閘

梁超怡

2022年港姐季軍梁超怡前年疑捲入蔡卓妍與「百億太子爺」男友石恆聰的戀情，導致他們的6年情玩完，一直避談事件的她之後與石恆聰劃清界線。近日有指梁超怡暗撻早前合拍無綫劇集《黑色月光》、有「翻版王浩信」之稱的林俊其，二人身穿白色情侶裝到尖沙咀拍拖撐枱腳，全程甜蜜又溫馨。

《黑》劇早前出街，梁超怡和劇中演員四出宣傳，更連同的林俊其和廖慧儀為麥玲玲主持的節目任嘉賓。梁超怡對林俊其表現出「心心眼」並謂︰「我好鍾意你！」其後，林俊其提到拍打籃球戲時要勁Chok，梁超怡笑言：「Chok咗好多次。」廖慧儀問她︰「鍾唔鍾意？」她更甜笑表示鍾意，和林俊其的互動甚有默契，似乎在默默傳情。

撞衫默契爆棚 本報聯絡上林俊其，他表示：「被拍到嗰日其實係《黑色月光》最後一日宣傳，咁啱我哋冇夾過之下撞咗套衫。咁啱嗰次夜晚我要去尖沙咀做嘢，因為大家都未食嘢所以食個午餐，之後因為超怡要買生日禮物畀朋友，我就陪佢去買。」問到與梁超怡有沒有可能發展？他謂：「唔會，都冇打算追求，我哋幾個真係好朋友嚟，嗰排合作好多嘢都互相幫助。」