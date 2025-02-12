摸PetPet：出身選美世家 谷婭溦愛犬黐身 客串教唱歌

歌手谷婭溦的松鼠狗女「糖糖」出身選美世家，被譽為松鼠狗中的天花板，因性格溫馴又愛黐人，她靈機一觸帶愛犬到音樂中心示範腹式呼吸法，深受小朋友歡迎。她當愛犬是妹妹，而糖糖也當自己是人仔，不肯去狗廁所，若叫牠狗狗更會不開心。

谷婭溦（Vivian）的松鼠狗女糖糖現年9歲，原本由阿姨飼養，兩歲時發生嚴重事故，Vivian便將牠帶回家：「阿姨有太多狗，而且全部係大狗，糖糖有次被大狗踩中搞到心臟停頓，好在做人工呼吸救番，之後我就抱走佢。」

出生於台灣的糖糖，父母都是選美出身，所以毛色特別好看，Vivian笑言喜歡牠靚女，其次是乖：「好多朋友問我點解糖糖咁乖，因為佢返過學讀書囉！哈哈！初時佢唔係咁乖嘅，後來請人教佢聽指令，我同佢一齊上堂，糖糖學嘢好快，我都訓練咗耐性。」她搞笑補充：「千祈唔好叫佢狗仔，佢會唔開心，要當佢係人仔。」她還帶糖糖回音樂學校做「助教」，教小朋友腹式呼吸法唱歌。

陪伴踢走煩惱 Vivian透露疫情期間幾乎沒有工作，故返回內地一年，將糖糖交由親戚照顧，每日靠視像「談情」。提到事業最低谷時情緒很差，她慶幸有糖糖陪她拍片及唱歌：「有佢陪住好窩心，有時唔係我陪佢，係佢治愈我，返屋企見到佢過嚟歡迎，乜煩惱都冇晒！」貪靚的糖糖有不少主題服飾，但Vivian沒想過帶牠選美：「聽講狗選美係苦差，要練儀態行Catwalk。」