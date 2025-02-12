中娛星動：被睇好超越《玩轉腦朋友2》 《哪吒2》票房逼近百億 爭做動畫一哥

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）大年初一上映至今票房累積逾90億人民幣（約96億港元），打入全球電影票房榜前27名。有指該片票房有望超145億人民幣（約155億港元），超越《玩轉腦朋友2》的123.19億人民幣（約131億港元）票房，昨日更指網上盜版氾濫，有傳1元便可以觀看。

《哪吒2》的總票房截至昨日已超過90億人民幣（約96億港元），位居全球影史票房榜第27位，超越《迷你兵團2》。總票房的增長勢頭依然不俗，最新票房預測有望超過145億元（約155億港元），或將超越《玩轉腦朋友2》創下的123.19億人民幣（約131億港元）票房成績，躋身全球動畫票房榜第一位。

《哪吒2》更風靡澳洲，當地首場電影場次開售後即「秒空」，不過前日澳洲影院發生技術故障，有數百觀眾入場睇戲，卻因電影遲遲未能播放而呆等逾1小時，最後無奈退票離場，相當掃興。其實近日內地亦有多間電影院發生類似事件，有關方面解釋是因為場次太多，疑硬碟損壞未能播放，需要幾日才能修復。

盜版氾濫成阻礙 另外，昨日網上瘋傳1元即可看《哪吒2》，在內地二手平台上搜索「哪吒」後，便會出現多個盜版連結，以「沒時間去電影院的，在家也能刷4K高清」作招徠，還傳有不法之徒在戲院裝上隱蔽攝像非法盜錄、影院工作人員給予觀眾手寫票等，成為電影爭做「動畫一哥」的絆腳石。

而《哪吒2》將於明日在世界各地陸續上映，有網民稱海外版電影中，台詞「急急如律令」翻譯為「Quickly Quickly Biu Biu Biu」，引發網民熱議，此話題更衝上熱搜第一，而《哪吒2》海外發行商華人影業工作人員表示此消息不屬實。但事實上，《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）在2019年於海外公映時，已有網民將「急急如律令」翻譯成「Fast Fast Biu Biu」，以「Fast」對應「急」，「Biu」模擬法術特效聲，當時已成為網絡熱議的「神翻譯」。