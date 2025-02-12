「金曲盛典」壓陣 郭富城空降《聲生不息》 祖兒掀估歌仔熱潮

「舞台王者」郭富城將為內地節目壓軸篇「金曲盛典」擔任嘉賓，是首位踏足《聲生不息》舞台的天王級歌手！另一焦點是天后容祖兒傳有Solo環節，網民紛紛玩「估歌仔」。

內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》臨近尾聲，前日宣布重磅嘉賓陸續加盟，當中最令人驚喜是之前3季從未亮相的天王郭富城，終現身第4季壓軸篇「金曲盛典」，其他頂級嘉賓還有重返節目的林子祥與太太葉蒨文，以及樂隊Supper Moment，陣容鼎盛。

至於長駐嘉賓天后容祖兒傳將負責特備環節，有指她會Solo一首自己的英文名字歌曲，再跟城城、林子祥夫婦及「聲夢歌手」鍾柔美、冼靖峰、林智樂等合唱《祝福》，網民紛紛競猜祖兒到底會唱哪首歌，不過亦有指所謂「英文歌」是「Medley」的意思，據說會將其「999足金金曲」包括《痛愛》、《世上只有》、《習慣失戀》及《怯》等編製成串燒歌，一首歌唱盡經典作。

冼靖峰參演靠緣分 另外，網民連續兩日在錄影場地的停車場捕獲城城，首天與疑似工作人員密斟，翌日則在車前揼大髀似鬆筋，不少網民激動留言：「真的嗎？郭富城終於來到《聲生不息》，我要蹲電視！」、「天啊！最大咖位（卡士）的嘉賓啦！」

而冼靖峰及林智樂亦在內地機場被粉絲遇上，冼靖峰在社交網表示，能踏上內地舞台是上天賜予的緣分：「記得大學時期追看的每一集音綜，慨嘆着為何每一個歌手都如此厲害，怎會想到今天自己也有機會在音綜演唱。」他自爆選唱林憶蓮金曲《假如讓你吻下去》時一度「淆底」，又笑言完成任務，為爸爸取得祖兒簽名。