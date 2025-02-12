娛圈單打：堂堂王子被睇小 阿侵真係唔畀面

英國王室壞孩子哈利王子一向麻煩多多，娶咗美國女星梅根入門後，更因為梅根無法跟王室相處，又同阿嫂凱瑟琳不和浮面，終於搞到哈利同威廉兄弟鬩牆，跟老竇查理斯反目，後來索性搬去美國定居。

人在美國，呢兩公婆一樣不消停。哈利曾在回憶錄自爆吸毒，美國智庫傳統基金會亦曾作出吸毒指控，引起特朗普關注，仲話日後要驅逐哈利出境。好啦，家陣侵侵做咗總統，日前被傳媒問及會否趕走哈利，佢老人家忽然慈悲為懷，直言會放過呢位王子，皆因「佢同佢老婆嘅問題已經夠多」，又指「梅根真係好恐怖」、「佢被老婆牽着鼻子走」。

哇哈哈，所謂真話唔可以講出口，睇嚟侵侵真係百無禁忌。此言一出，中外網民一致大讚侵侵一語中的，講出痛處。外界都覺得，若然冇咗梅根挑撥離間，哈利跟家人嘅關係一定唔會鬧得咁僵。

冇計啦，老婆自己揀，趴街唔好喊。梅根亦不是省油的燈，多年前已批評特朗普仇女、厭女。只能講句，梅根係典型美國左派女性，同侵侵自然係火星撞地球。

嗱，有睇過侵侵套傳記片都知，佢同其他有錢佬一樣玩女無數，先後娶咗三任老婆，個個鬼火咁靚。首任妻子因為做生意太叻、太有主見，侵侵最終頂唔順，休妻告終。第二任老婆對侵侵癡心一片，但老公經常出軌，最終亦只能分開。現任妻子梅拉妮亞亦即係總統夫人，算係最忍得，但亦被外界指，早就跟侵侵貌合神離。以佢老人家白人至上、大男人保守主義，兼且風流成性，當然睇唔起被老婆操縱於股掌之間嘅哈利啦。