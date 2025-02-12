梁仲恆捱凍濕身得個吉 鄧麗欣MV變「騙局」 大呼冤枉

歌手鄧麗欣新歌MV找來梁仲恆擔任男主角，他為了Stephy不惜冒住寒冷拍攝落水戲，但他笑言遇上「天大騙局」，不是與Stephy一起落水之餘，就連對手戲也欠奉，Stephy則大呼冤枉：「我一早講咗唔會落水。」

藝人鄧麗欣（Stephy）最近推出新歌《不可得》，請來好戲之人梁仲恆（阿炳）擔任MV男主角，拍攝當日氣溫急降，阿炳於清晨5點冒住10度低溫拍落水戲。他笑言在水中掙扎時，加促了血氣運行，並沒有想像般寒冷，上岸後工作人員立即為他披上保暖氈，他說：「本身有少少想推，但因為導演話Stephy會同我一齊落水，我即刻搏咗條命出去，點知原來係騙局嚟。」Stephy則回應：「嗱！唔關我事，我係唔知呢單嘢，我一早講咗唔會落水。我心諗，阿炳咁好嘅，咁樣落水都肯。」

長駐糖水舖做店長 Stephy與飾演阿炳童年的劉皓嵐拍攝分離場面時真情流露，淚流滿面，演繹細膩動人。但原來阿炳在MV中與Stephy連對手戲也欠奉，笑言是天大騙局，他呷醋說：「皓嵐同Stephy有對手戲，但我冇，我覺得唔公平嘅，天大騙局。」而Stephy講到3月舉行的首個紅館演唱會，直指心情複雜，最近要處理很多事，除了推出新歌，又要為電影宣傳，其他時間就一心一意準備演唱會。

此外，她主演的電影《紅豆》即將上映，電影公司在旺角一間咖啡店打造出戲中的舊糖水店場景，Stephy的人形紙板更長駐舖頭，吸引粉絲打卡。