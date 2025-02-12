獨家爆料：4人約會被撞破 洪永城牽紅線 胡定欣密冚醫美男友

現年43歲的視后胡定欣去年宣布脫單，但一直將男友身份保密，據知男方獲公認是鑽石筍盤，是年輕有為的醫美醫生，對女友愛護有加，所以定欣亦不介意發展「姊弟戀」。為免節外生枝，她密冚男友，但會趁不用開工的日子扮靚以切合男友身份，而這段戀情的「媒人」原來是藝人洪永城！

其實定欣今次遇到筍盤，全靠圈中媒人撮合，眾人都以為是林盛斌的功勞，但原來牽紅線的另有其人，竟是平日作風搞笑的洪永城！他跟定欣的男友是好朋友，所以兩對情人不時相約見面，去年9月定欣慶祝生日，洪永城夫婦上載吹蠟燭照，當時已有不少人好奇他們何時變得如此熟落，知情者透露當日出席的還有定欣男友，只是礙於要保密身份才沒有入鏡，不過桌上擺有4份餐具已現端倪。而剛過去的新春假期，他們一行四人齊齊去日本二世古滑雪，更被網民野生捕獲，不過定欣的男友是圈外人，加上在公眾場合保持距離，故成功掩人耳目。定欣因為男友的關係跟洪永城夫婦愈來愈Close，之後與「將軍澳福利會」死黨袁偉豪及陳山聰等出席一雙一對的聚會，都有預上洪永城夫婦。不過，有指定欣的男友未與她發展戀情前，曾追求圈中才女吳沚默，兩女無論外形和性格都截然不同。