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全智賢遭追稅10萬
韓星全智賢昨日被爆曾於2023年接受國稅廳的調查，被追繳約2,000萬韓圜（約10萬港元）稅款，其所屬事務所昨日回應指，是由於稅務師和國稅廳對成本處理方法的理解存在差異，導致調查後需補繳稅款，強調當中並沒有牽涉逃稅的問題。
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