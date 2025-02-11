韓星全智賢昨日被爆曾於2023年接受國稅廳的調查，被追繳約2,000萬韓圜（約10萬港元）稅款，其所屬事務所昨日回應指，是由於稅務師和國稅廳對成本處理方法的理解存在差異，導致調查後需補繳稅款，強調當中並沒有牽涉逃稅的問題。