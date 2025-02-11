同級天后唔同命 Taylor撐男友被噓爆 GaGa撫慰災民贏Like

美國天后Taylor Swift前日出席美式足球盛事「超級碗」捧球星男友場，卻被對家球迷狂噓，令她大為錯愕！而美國天后Lady GaGa驚喜表演，向近期的受災人士致意，場面感人。

美式足球隊堪薩斯城酋長與費城老鷹前日在新奧爾良舉行的「超級碗」決戰，Taylor到場為堪薩斯城酋長球員男友Travis Kelce打氣，坐在估計約值2,340萬港元的貴賓包廂內觀戰，同行還有樂壇好友Ice Spice與Haim姊妹等，但因出賣Taylor而反面的美國女星Blake Lively則未獲邀請。現場攝影機拍攝包廂中的Taylor時，引來費城老鷹的球迷狂噓，她錯愕地斜望鏡頭，尷尬一笑。唇語專家解讀她被噓後跟友人說話的口形，估計她說：「噢，咩呀，發生咩事？」雖然有女友捧場，但Travis所屬球隊仍輸波。

而在賽前，美國天后Lady GaGa驚喜以預錄片段表演，她坐在鋼琴前自彈自唱電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）主題曲《Hold My Hand》，向新奧爾良新年恐襲中喪生的14名死者、費城與華盛頓空難、洛杉磯山火與颶風海倫的災民致意，不少網友都表示感動到流淚。至於美國饒舌男歌手Kendrick Lamar則在中場騷演出，獻唱嘲諷加拿大饒舌男歌手Drake疑偏愛未成年少女的歌曲《Not Like Us》，又戴上細階英文字母「a」的頸鏈，似暗寸Drake喜歡細路女。

畢彼特湯告魯斯現老態 比賽期間播出的廣告亦成為焦點，其中畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）兩大荷里活巨星分別拍攝超級碗宣傳廣告，畢佬表示：「美國係時候團結起嚟，係時候睇超級碗！」湯佬則說：「今晚喺新奧爾良，有一個我哋唔係成日遇到嘅任務，有一段漫長迂迴嘅路先嚟到今日。」不過有網友指二人都顯露老態，非常滄桑！