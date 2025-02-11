藝人岑樂怡（阿妹）、王頌茵（Kathy仔）與強尼等日前到旺角及銅鑼灣大派平安符，為途人送上祝福，阿妹賣花讚花香，笑說：「一人一張平安符，保你家宅平安，乜都好好！」原來眾人送上的「平安」及「正能」是新劇的重要道具。至於強尼笑言難得現身街頭，被地道美食臭豆腐的味道吸引。