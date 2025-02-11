2月11日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月11日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
岑樂怡派符保平安
藝人岑樂怡（阿妹）、王頌茵（Kathy仔）與強尼等日前到旺角及銅鑼灣大派平安符，為途人送上祝福，阿妹賣花讚花香，笑說：「一人一張平安符，保你家宅平安，乜都好好！」原來眾人送上的「平安」及「正能」是新劇的重要道具。至於強尼笑言難得現身街頭，被地道美食臭豆腐的味道吸引。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250211-0211_00282_063/岑樂怡派符保平安
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc