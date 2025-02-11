演悲情戲爭大S遺產 汪小菲母子被揭欠債10億

日前是台灣女星徐熙媛（大S）「頭七」，亦是她與老公具俊曄的結婚3周年紀念日，具俊曄在社交網深情寫上「我永遠愛你」，並配以淒美的鋼琴曲《Love》作背景音樂，其組合「酷龍」拍檔姜元來的妻子留言透露是具俊曄親自彈奏，令網民再度淚崩。另外，昨日有網民分享與大S姊妹的合照，聲稱是過年前聚餐所拍，相中大S直豎拇指，可惜其燦爛笑容已成追憶。

於大S病逝後，前奶奶張蘭出Po又開直播，被轟「吃人血饅頭」，其社交網帳號已被封，兒子汪小菲亦揚言與她割席。汪小菲接連上演深情戲碼，被揣測與爭遺產有關，有網紅指他與母親欠下約10億港元債務，更指張蘭把錢轉移到台灣，以汪小菲名義成立信託基金，並堅稱這筆錢跟她沒有關係。而張蘭死心不息，在其他社交網另起爐灶賣冰糖葫蘆，有網民踩場留言：「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗甚麼。」張蘭回覆：「不信謠不傳謠！」似堅稱無辜。至於大S好友朱孝天開直播時強調「不想吃人血饅頭」，故暫不再帶貨。

婚前協議爆羅生門 大S的財產分配引起關注，投資有道的她，單是「國家藝術館」及「台北信義」兩豪宅，價值已超過6億元新台幣（約1.42億港元），有指她與具俊曄婚前曾簽下財產分配協議；但據另一台媒查證，兩人並未簽下婚前協議，因兩人的愛情裏沒討論到金錢。