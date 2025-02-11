加盟內地片恍如圓夢 周潤發助影業重振聲威 酬勞有得傾

影帝周潤發出席新片首映，坦言電影業環境嚴峻，昔日的港產片風光已不再，寄語同業見步行步，希望政府能加大力度伸出援手，又揚言若有合心意的劇本，片酬絕對有得傾！

周潤發、王寶強及劉昊然昨晚到戲院為內地電影《唐探1900》首映場進行謝票，藝人朱晨麗、黃百鳴等都有撐場支持。導演陳思誠表示知道內地電影在港票房一般，故今次邀請周潤發加入，希望帶挈電影在港有好成績。周潤發坦言今次因為劇本好才答應參演，又憶起當年到美國發展時，胡金銓導演曾邀他拍《華工血淚史》，可惜最後因對方去世而不了了之：「估唔到30年後陳導演邀請我，咁橋題材差唔多，好似圓咗我同胡導演嘅夢。」又指片中要講大量英語對白，難度不小：「喺美國拍幾部西片夾埋都冇咁多英文。」

獨攬謝票重任 周潤發受訪時大讚兩位拍檔勤力，由年初一到現在到處宣傳謝票，明日就要返回內地，直言香港站的謝票就交給自己，笑言：「謝到我謝為止。」提到《唐》片會開續集，他表示若收到邀請會考慮，王寶強則透露今次合作令他愛上跑步，與劉昊然異口同聲表示希望可跟周潤發再合作。

問到周潤發何時再拍港產片？他表示未有人邀請，但直指現時電影業環境嚴峻：「以前香港每年拍300幾套，依家每年得20幾部。」又指現在很多地方也有自家製作，影響港產片的賣埠市場，雖然有老闆願意投資如《破．地獄》等冷門題材的電影，但要拍大製作則很難找投資者，希望政府能加大力度支持，並表示若劇本合心意，自己的片酬絕對「有得傾」。