春晚演唱光宗耀祖 周柏豪留港開工密密做

歌手周柏豪近年轉戰內地發展，成績大好，連內地春晚都有份參與，其父引以為榮。不過，柏豪昨日受訪時坦言有計劃在港開騷，並會多留港工作，笑指老人家打開電視見不到他會擔心。

周柏豪昨日為港台新春團拜擔任表演嘉賓，近年轉戰內地發展的「大灣仔」柏豪大受歡迎，早前更登上春晚演出，直言連父親也覺得光宗耀祖：「春晚表演真係好大壓力，嗰晚同陳小春、張智霖、汪明荃合唱，好少可以喺春晚唱粵語歌，好多網民都話係廣東人嘅光榮，自己都覺得能夠用廣東話唱鍾意嘅歌，可以同咁經典嘅組合同台，係我今年最大嘅禮物。」

去年在內地舉行巡唱的柏豪，今年將繼續辦巡唱，並透露計劃在港開騷，本周將返母校舉行小型歌迷聚會，既見香港粉絲，亦為母校校慶演出。他預告今年會出新歌，但不會推出實體碟，又透露正洽談在港的拍攝工作，笑說：「老人家打開電視見唔到我，就覺得我冇咩做，過年仲封咗大利是畀我，話驚我唔OK！咩都好，做番啲嘢畀老人家睇。」

阿嬌攬狗唱「催眠曲」 另外，鍾欣潼（阿嬌）同樣轉戰內地並移居內地生活，她的北京豪宅早前曝光，名副其實「住洋樓養番狗」。近日她抱着愛犬拍片，表示：「聽說近日有首神曲可以讓所有動物立刻入睡？我們來試試！」隨即演唱民謠《小燕子》，見其愛犬真的隨歌聲閉上眼，之後又「醒來」用舌頭舔阿嬌，氹得她勁冧。