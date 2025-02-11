娛圈單打：稱霸串流平台 終於可以笑番

韓流男神宋仲基早排因為主演電影《愁城波哥大》票房滑鐵盧，宣傳期間忍唔住哭出來，咁啱前妻宋慧喬主演電影《黑修女們》隨後上映，好事之徒因而大感心涼，話佢當年休妻休得咁爽，搞到喬妹心傷透，家陣報應來嘞。

嗱，當時本欄就認為，勝敗乃兵家常事，票房失利受好多因素影響，除咗電影質素之外，市道欠佳亦係原因。結果有眼睇，《黑修女們》票房一樣慘淡，內容甚至惹起「厭女」爭議，成績實在不比前夫好多少。

好嘞，公映票房唔掂啫，轉去另一條跑道未嘗唔係辦法。話咁快，《愁城波哥大》就喺Netflix上架，旋即進佔全球電影排行榜第一位，香港同樣排第一，聽聞波蘭等東歐國家，以至南美地區嘅觀眾都睇得幾過癮。

所以啫，失之東隅，收之桑榆，改喺串流平台播放，接觸面更廣，男神可以破涕為笑啦啩？好啦，咁套戲究竟好唔好睇呢？本欄認為此作已比宋仲基前作《路基完》優勝得多，起碼冇乜悶場。故事講述宋仲基一家喺九七金融風暴、國家破產之際，轉往哥倫比亞波哥大搵食，由底層掙扎嘅黃毛小子，到成為當地韓商頭頭嘅經過。宋仲基演得用心，只係故事過於平面，一個韓國人喺黑幫橫行嘅哥倫比亞上位求存，實在做戲咁做。

呢套戲早於2020年初Roll機，拍到2021年底先至煞科，加埋後期製作，2024年先至上映。期間因為疫情而不斷停拍，波哥大嘅拍攝亦係斷斷續續，後期仲因為宋仲基自己都中埋新冠，又要將拍攝延期，可見過程備嘗艱辛。難怪男神得悉票房不濟，感觸極大。