JW歸隊碎不和傳聞 周嘉洛裸慣裸熟 被陳瀅寸露體狂

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚與王灝兒（JW）主演的新劇昨晚首播，台前幕後相約食飯睇劇，周嘉洛自爆劇中「裸露戲」分階段拍攝，大家可目擊他較圓潤一面。而JW旅行後歸隊宣傳，朱敏瀚打趣表示可粉碎不和傳聞。

無綫劇集《痞子無間道》昨晚啟播，4位主角齊集看首播，周嘉洛更帶同寫上「收視．爆」的巨型旗幟到場，氣勢十足！他與陳瀅孖住受訪，坦言希望收視長虹，問到預算取得多少收視？他笑說：「收視嘅嘢好死嘅，我對收視點冇預計，大家又可以喺網上睇番，不過如果想我哋再拍第3集嘅話，一定要多多支持喇！」

對於預告片以其「裸露演出」作賣點，周嘉洛說：「我都係睇報紙先知，原來第一、二輯我共有17分鐘長嘅相關演出，不過唔主張大家放大嚟講。（拍嗰陣有冇尷尬？）有少少㗎！但入面有着打底褲！」陳瀅忍不住爆料：「初頭佢拍完會着番衫，後來就冇理喇！成日赤身露體！」周嘉洛指裸露戲前後拍足3個月，所以唔連戲：「應該會睇到3個唔同嘅身形，大家會見到我圓潤嘅一面。」

恨公費旅行 JW早前外遊缺席宣傳，昨晚終於歸隊，朱敏瀚抵死表示終可粉碎不和傳聞，JW即投訴說：「你哋3個自己去旅行又冇預我！」原來當時大家都在日本，朱敏瀚透露曾與周嘉洛商量，出錢請JW乘內陸機跟他們會合，JW繼續詐型說：「依家講咩都太遲喇！」又自爆在日本大開食戒，肥到變波。問會否再相約旅行，他們表示曾獲邀一同拍攝旅遊節目，能夠公費旅行就最理想。