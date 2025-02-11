女神新劇不敵處男作 劉詩詩Baby攬炒 鄧為獨領風騷

內地85後花旦劉詩詩及剛「復出」仍在試水溫的楊穎（Angelababy）近期各有新劇上架，不過兩劇口碑不佳，更撞正內地上位小生鄧為首當男一的作品開播。鄧為有粉絲包場加持，包場總額超過450萬元人民幣，反觀劉詩詩新劇上架數天已劣評如潮，而Baby先後兩劇都在毫無預警及宣傳的情況上架，鄧為贏開巷，頓時成為「85花旦殺手」！

花旦劉詩詩素有「古裝女神」美譽，2023年憑《一念關山》人氣登頂，近日她與竇驍主演的古裝劇《掌心》在毫無預警下開播，劇集以大女主復仇為賣點，劉詩詩化身復仇女神，不少粉絲對該劇寄予厚望，期待如《一》劇般成爆劇。然而劇集開播前兩天才有預告，粉絲投訴宣傳力度不夠，惟有靠劉詩詩的實力及口碑，可惜劇集播出數天無論劇情及演技均遭狠批，加上《掌》劇跟上位小生鄧為主演的仙俠劇《仙台有樹》撞正同日播出，播放量大受影響。兩劇播出數天，在平台的話題量、熱度及瀏覽量等，《掌》劇均輸給《仙》劇，資深花旦竟成新人的手下敗將，詩詩不少劇迷大失所望。

《仙台有樹》開播創紀錄 《掌》劇講述唐朝「心病醫館老闆娘」劉詩詩意外捲入一宗案件，被「大理寺丞元」竇驍當做爭權上位的棋子，殊不知她以自身性命為餌，謀劃一條長達18年的復仇之路，故事集復仇、懸疑等幾個元素於一身，理應追看性十足，然而不少劇迷直指此劇與剛播畢的熱爆劇《九重紫》及《墨雨雲間》等復仇題材異曲同工，但論敍事處理手法卻相差甚遠，令觀眾難以代入。

劉詩詩今次的演出更被內地網民形容為「演甚麼都是一個套路」及「太裝了」﹕「端着架子走來走去，脖子裏像是裝上了鋼皮一樣，就讓人分分鐘出戲！」唯一可取之處是今次她終於用原聲台詞，台詞向來是其弱項，今次獲讚有進步，可惜同時又被指「眼睛已沒有當年的靈氣」。而竇驍的負評也不少，網民直指他「顏值水平跟劉詩詩差距太大」，兩位主角似乎在「各演各的」，CP感欠奉。

至於《仙》劇是鄧為首部擔正男一之作，2021年出道的他與白鹿演出《長月燼明》走紅，後來與楊紫、檀健次主演《長相思》爆紅，躍升陸劇古裝男神。他與吳磊緋聞女友向涵之合演的《仙》劇現時衝出高收視，播放量已衝破7,000萬，熱度突破9,000，其劇中造型更是圈粉無數，粉絲都對其首部男一劇相當重視，開播日已有15萬場次包場，創下播出平台紀錄。

至於復出不久、仍在試水溫的Angelababy，她的劇集《相思令》壓倉底兩年終逃出生天，早前空降播出，受「19禁風波」影響的她全程未有為劇集宣傳，只在社交網出過兩次Po宣傳，其中一則是收官文，在接近零宣傳下，只有Baby的粉絲苦苦力撐，播放量及熱度遙遙落後《掌》劇及《仙》劇。而Baby與王安宇合演的另一倉底貨《漫影尋踪》日前亦突然上架，反應同是慘不忍睹。