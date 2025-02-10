佐佐木久美 影水着告別粉絲

日本女團日向坂46的29歲隊長佐佐木久美，將於4月6日在橫濱舉行的演唱會後正式離隊，結束長達9年的偶像生涯。告別粉絲前，她將於下月推出首本個人寫真集。

寫真集於馬來西亞的浮羅交怡及東京取景，日前率先公開多張靚相。擁有模特兒身材的她，首度以比堅尼上陣，又以成熟造型示人，為粉絲留下美好回憶。