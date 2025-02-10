漏夜澄清冇人信 「撻朵」食霸王餐 祖狄羅女兒遭公審

紐約一間餐廳的女侍應Madison Tayt拍片數臭Iris，形容她是自己招待過之中最「麻煩」的食客，她說：「佢拒絕埋單之餘，問我知唔知佢老竇係邊個？佢仲話如果老竇知道嘅話一定唔會高興，正一八婆！」Madison更指Iris是因為不滿餐廳的甜品選擇而「小題大做」尖叫發脾氣，女侍應公開批評Iris的片段公開後即於網上瘋傳，吸引超過3,280萬次點擊。

網民嘲零知名度

事件曝光後，Iris漏夜於凌晨時分拍片否認，她說：「老友，唔好玩啦！有人話我食食吓飯企起身唔肯畀錢，仲話我尖叫話：『你知唔知我係邊個？』話因為我唔鍾意餐牌嘅甜品選擇，呢個都幾好笑，不過係完全老作。」雖然Iris急忙澄清以正視聽，不過仍然有很多網民不相信她。有網民留言：「呢度冇人識Iris Law，佢係邊個嚟？」另有網民表示：「佢（Iris）喺英國或者有人識，喺美國冇人識有咩出奇？」更有網民直言百分百相信侍應Madison：「100％相信個侍應，佢冇必要講大話。好似Iris Law呢種人唔係活喺真實世界裏，好多人服侍佢。好慶幸有人篤爆佢，而Lila Moss（姬摩絲女兒）係另一個。」