暢所欲玄：元宵慶團圓

春節過後，2月12日是農曆正月十五，也是踏入蛇年第一個大節日——元宵節。根據傳統，元宵節當日，人們會吃湯圓，象徵家人團圓，並會參與綵燈會，賞花燈和猜燈謎。

元宵節亦稱為中國情人節。今年乙巳蛇年，九紫桃花貴人星飛臨東方，加上今年為雙春兼閏月，是婚嫁好年頭，想早結良緣，增加桃花貴人運，可以在家中東方放9支新鮮紅色花，一般放大廳，因是人氣所聚的範圍，鮮花宜用清水放，不要有刺。另外，已婚者不妨把結婚照片放在東方，並用文字把所求願望寫上，我們稱為表白文，因文字和語言是有能量的，加上自己的念力，只要你相信有奇迹，奇迹往往會出現，信不信由你。

過了農曆正月十五這一天，才正式過了年。今年除了東面貴人位，吉星位還有西南、東南、正南。最大凶位是東北方，我們的玄學是以中國為中心立標，東北方是南韓，不妨留意其國運。

有人說玄學這門中華文化是非精密科學，請問怎樣證明？古代沒有文字，甚麼「大數據」和「科學」等名稱都沒有。然而，今天中國已立足聯合國，外國人也尊重我們的文化，為甚麼不多花時間去了解老祖先的智慧，找出當中隱藏的密碼來應用呢？

堪輿學者元海