搣脂大計受挫 姜濤Ian趕熊貓熱潮 孖咇賣萌
MIRROR人氣王姜濤去年12月接受鄭裕玲電台訪問時獲讚減磅成功，逐漸回復顏值高峰，他當時稱會以「再瘦10kg」為2025年的新目標，並在社交網上載之前出席巴黎時裝周的街拍照，身形及樣貌令人眼前一亮，似乎撇甩「肥姜」之名指日可待。不過經過新春假期，去了荷蘭睇藝術品的他又打回「圓」形，前日偕隊友陳卓賢（Ian）去主題公園睇熊貓時，被發現身形翻脹，似乎與大熊貓一樣分量十足！
歌迷Ready倫敦追星
姜濤當日穿黑衣襯灰褲，在多位工作人員陪同下現身熊貓館的行人路上，吸引不少粉絲追拍，心廣體胖的他邊大步走邊做出「金魚嘴」賣萌。至於Ian肩膊上有兩隻熊貓公仔，沿途不停向粉絲揮手打招呼。睇完熊貓後，姜濤脫去外套，手上多了隻熊貓公仔，入VIP的通道離開前稍作停步，高舉玩偶向粉絲道別。
另外，Ian和鄭伊健主演電影《久別重逢》的導演梁禮彥早前飛抵荷蘭鹿特丹做宣傳，Ian的粉絲專誠去到當地戲院大搞應援。而Ian將於3月在倫敦舉行巡唱的頭場演出，據知已有逾百歌迷訂好機票及住宿，方便追星。
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