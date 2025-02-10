搣脂大計受挫 姜濤Ian趕熊貓熱潮 孖咇賣萌

MIRROR人氣王姜濤去年12月接受鄭裕玲電台訪問時獲讚減磅成功，逐漸回復顏值高峰，他當時稱會以「再瘦10kg」為2025年的新目標，並在社交網上載之前出席巴黎時裝周的街拍照，身形及樣貌令人眼前一亮，似乎撇甩「肥姜」之名指日可待。不過經過新春假期，去了荷蘭睇藝術品的他又打回「圓」形，前日偕隊友陳卓賢（Ian）去主題公園睇熊貓時，被發現身形翻脹，似乎與大熊貓一樣分量十足！