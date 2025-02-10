中娛星動：小S憑「蝶」寄意 思念大S 汪小菲與張蘭斷絕關係：我不孝！

台灣女星徐熙媛（大S）前日頭七兼結婚3周年紀念日，一眾親朋好友以結婚3周年名義齊聚大S家弔唁，大S妹妹徐熙娣（小S）昨晨終於再次出Po，上載女兒於弔唁姨媽大S時所戴的蝴蝶結髮夾照片，以表對家姐的思念。而大S前夫汪小菲因不滿遭媽媽張蘭連累，社交平台帳號遭無限期封禁，宣布從昨日起與張蘭斷絕所有關係。

大S於本月2日在日本猝逝，消息震驚娛樂圈。前日是大S頭七亦撞正跟老公具俊曄結婚3周年日子，台媒拍得徐母、小S、小S老公許雅鈞、阿雅、Makiyo、邱瓈寬等親朋好友，以結婚3周年名義齊聚大S家弔唁，傍晚小S家以新保母車載着親友團送別大S，小S二女兒許韶恩（Lily）攜帶蝴蝶結髮夾悼念姨媽。

到了前日大S頭七過後，小S首度更新社交網，於昨日凌晨12時上載Lily弔唁姨媽大S時所戴的金色珍珠蝴蝶結髮夾照片，雖未有留言，網友仍感受到她的傷痛及心中對大S的無限想念，粉絲們紛紛心痛留言：「一看就是公主的髮夾」、「該不會這是大S的吧。」不過跟韓國喪禮文化，網友推斷由於大S是「韓國媳婦」，韓國辦喪事，男家屬會於右手臂上套袖章，表示喪主身份，而女家屬則佩戴白色蝴蝶結髮夾。

不滿被拖落水 大S離世引發多重事端，前夫汪小菲因不滿被拖下水，與媽媽張蘭及造謠他付包機費的夏健連帶一同被內地社交平台帳號封禁，他宣布從昨日起與張蘭斷絕所有關係，他在朋友圈貼出張蘭照片：「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持！」此外，他也宣稱要提告該社交平台。不過網友對於他這樣做並不同情，對他的行為都習以為常：「沒事兒就讓張蘭去衝鋒陷陣，有事兒就斷絕關係，都多少次了」。