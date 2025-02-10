唐詩詠跣腳負傷出戰 周潤發跑半馬達標 加人工食「翅」

影星周潤發昨日參與半馬拉松賽事，被喻為「最受歡迎跑手」的他，直言今次賽跑達標，老婆應該會「加人工」，以及要食碗仔翅慶祝！參與10公里賽事的唐詩詠起跑前跣腳膝蓋流血，仍堅持賽事，毅力十足！

周潤發、唐詩詠、譚旻萱、連詩雅等齊齊晨早出行參與賽事，出戰半馬的周潤發跑到終點時，即引來不少哄動，大會廣播更稱他是「全場最受歡迎跑手」，不少人爭住跟他拍照，確實相當受歡迎！他受訪時直言今次以2小時22分鐘完成賽事，對「三條二」之紀錄感滿意，並笑言：「今日天公造美，天氣好好，好涼爽、舒服……今年有成績，應該有人工加。」他還定下目標，稱下次要跑快2分鐘，慢慢進步，問到明年可會考慮跑全馬？他就表示未必會，因為想盡量2小時內達標，問到沿路上有否被其他跑手「集郵」而耽誤賽事？他就說：「佢哋影完就走，完全冇阻到。」他還笑言跑完步後要去吃碗仔翅「慶功」！

賽前醒後輩貼士 參加10公里賽事的唐詩詠，指參賽前收到周潤發給自己的寄語：「好好享受比賽，保持低心率，跑得太快就會好氣喘，呢句說話幫我打咗個好好嘅根基。」但她直言昨晨起跑時，被地上的暖包跣倒，整個人跪低在地上：「雖然膝蓋隱隱作痛，但沒有時間檢查傷口，跑完再算。」她以1小時10分鐘完成賽事，事後都有Po膝蓋流血照，幸傷口不算太大，應無大礙。

同樣參加10公里賽事的譚旻萱，則以1小時7分鐘完成比賽，她指成績雖然比往年有進步，但因為有點哮喘發作，所以成績未去到最理想。而去年7月生B的連詩雅今年亦有參與10公里賽事，全程拍片紀錄，神采飛揚。