娛樂

車婉婉母愛大爆發

車婉婉從現實生活取經，完美演繹母親角色。 車婉婉從現實生活取經，完美演繹母親角色。
車婉婉從現實生活取經，完美演繹母親角色。
雖然全劇大部分時間都玩無厘頭，但同樣有感人的感情線。今次車婉婉將扮演嘉洛媽媽，其中一場戲交代嘉洛意外昏迷，婉婉憂心不已，望着躺在床上的兒子潸然淚下，完美演繹父母掛心兒女的情感。現實生活中已是一子之母的婉婉，成功將平日與囝囝的經歷融入演技，與嘉洛的互動令人動容。
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